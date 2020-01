Le coach du Barça a regretté le départ d’un joueur… qu’il n’utilisait pas

En manque de temps de jeu depuis le début de saison, Carles Alena a été prêté par le FC Barcelone au Betis Séville il y a quelques jours. Un départ que regrette le coach du Barça, Ernesto Valverde : « Alena est parti et je pensais que si cela arrivait, ce ne serait pas si tôt. Il avait cette possibilité dans son contrat. En août, nous avons décidé qu’il devait rester, mais récemment il a appliqué cette clause. Maintenant, nous en avons un de moins dans cette position. »

Alena à Séville

Une déclaration pas vraiment comprise au sein du club et dans le clan Alena. En effet, Valverde ne s’appuyait pas forcément sur le joueur depuis le début de saison. Regretter son départ alors qu’il ne l’utilisait pas semble étrange. D’autant plus que le Barça ne manque clairement pas d’option au milieu de terrain et doit déjà composer avec les états d’âme de certains joueurs comme Vidal et Rakitic.