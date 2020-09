Le nouvel entraîneur du FC Barcelone a pris une décision très étrange au sujet de Riqui Puig.

Grand espoir du FC Barcelone, Riqui Puig pourrait bien quitter le FC Barcelone avant la fin du mercato. Un choix de Ronald Koeman le nouvel entraîneur du Barça, qui aurait clairement poussé son joueur vers la sortie au cours d’un entretien récent. Une décision incompréhensible pour de nombreux supporters et observateurs du club.

Un prêt pour son bien ?

Koeman a tenté de se justifier récemment en évoquant un prêt pour que Puig puisse jouer de façon régulière : « Ce n’est pas vrai que je lui ai dit que je ne comptais pas sur lui. J’ai parlé au joueur hier (vendredi) avant la session d’entraînement. La situation de Riqui s’applique également à Aleñá et peut-être plus tard à Pedri. Riqui, Pedri et Aleñá doivent jouer parce qu’ils sont jeunes et ne peuvent pas rester bloqués pendant toute une saison. Je lui ai dit qu’il était très compliqué pour lui de jouer parce qu’il y a beaucoup de concurrence et d’examiner la meilleure solution pour régler cela. S’il partira en prêt ? Je lui recommanderais de partir en prêt. Ces jeunes doivent jouer. Ils ne peuvent pas tenir longtemps. Ils ont beaucoup de concurrence. » Reste que beaucoup estiment que Puig pourrait être titulaire dès cette saison en Catalogne…