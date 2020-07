Le FC Barcelone veut absolument vendre Philippe Coutinho cet été lors du mercato.

Recruté en 2018 par le FC Barcelone, Philippe Coutinho n’a jamais réussi à s’imposer en Catalogne. Envoyé en prêt au Bayern Munich la saison dernière, le Brésilien ne sera pas conservé par le club bavarois. Il va faire son retour en Catalogne où son cas occupe déjà les dirigeants du club.

Coutinho doit partir !

Le Barça ne veut plus entendre parler de l’ancien joueur de Liverpool et va tout faire pour le faire partir cet été. Même s’il faut pour cela le brader sur le marché des transferts. Dans les coulisses du mercato, le message envoyé aux autres clubs est en effet très clair : Coutinho doit partir et toutes les offres seront écoutées et étudiées. Newcastle et Arsenal seraient notamment intéressés.