L’OM pourrait avoir du mal à retenir Bouna Sarr lors de ce mercato estival.

Si plusieurs joueurs de l’OM refusent de quitter le club cet été, certains en revanche s’interrogent sérieusement. C’est notamment le cas de Bouna Sarr qui est très demandé en ce début de mercato. Notamment à l’étranger. Et à 28 ans, le joueur qui a encore deux ans de contrat avec l’OM n’est pas totalement contre l’idée d’un transfert cet été…

Direction l’Espagne ?

Dans La Provence, il a clairement ouvert la porte à un départ : « J’arrive à un âge où les opportunités se feront plus rares à l’avenir. Il y a beaucoup de paramètres. Tout joueur qui n’a connu qu’un championnat a envie de découvrir une autre culture, un autre football. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte : les opportunités, le timing… Pour moi, ce serait la Liga et l’Espagne ? Oui. Le football, l’environnement, la mentalité… J’y suis allé souvent pour voir des amis ou y passer des week-ends, et j’aime bien la mentalité des gens, la culture foot. » Son transfert pourrait faire du bien aux finances du club phocéen, même si André Villas-Boas un joueur dont la polyvalence s’est montrée très précieuse la saison dernière.