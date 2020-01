Mauvaise nouvelle pour le Barça, le Bayern ne compte pas lever son option d’achat pour Philippe Coutinho.

Le FC Barcelone regrette le jour où il a mis plus de 160 millions d’euros sur la table pour recruter Philippe Coutinho en janvier 2018. Le Brésilien ne s’est jamais imposé en Catalogne et a été envoyé en prêt au Bayern Munich cette saison. Le Barça a fixé une option d’achat de 120 millions d’euros et croise les doigts pour que les Bavarois la lèvent en fin de saison… Ce qui ne devrait pas arriver !

Coutinho pas acheté par le Bayern ?

En effet, selon la presse allemande, les dirigeants allemands ne sont pas convaincus par l’ancien joueur de Liverpool. Ils ne le recruteront pas en fin de saison. En tout cas pas à ce tarif. Une catastrophe pour le Barça qui doit vendre pour 180 millions d’euros avant le 30 juin prochain. Et qui comptait sur cette vente pour financer son futur recrutement.