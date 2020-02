Lionel Messi est en train de mettre une énorme pression sur ses dirigeants en vue de son avenir.

Au FC Barcelone, le cas Lionel Messi inquiète de plus en plus les dirigeants. L’Argentin est très mécontent depuis quelques semaines. Il met une grosse pression sur les décideurs barcelonais et menace clairement de partir libre en fin de saison. Messi aurait fixé trois conditions à ses dirigeants pour rester.

Messi prêt à rester, mais…

L’Argentin veut tout d’abord un nouveau président. Il aurait réclamé des élections anticipées pour que Josep Maria Bartomeu soit remplacé. Messi exige également que Neymar fasse son retour au club, comme lui avaient promis ses dirigeants l’été dernier. Enfin, la Pulga veut que son ancien coéquipier, Xavi, vienne prendre place sur le banc du Barça en fin de saison.