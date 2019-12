Plusieurs anciens de la maison pourraient faire leur retour au Barça l’été prochain.

Le FC Barcelone pourrait bien connaître un mercato estival très animé en fin de saison. Et une certaine nostalgie semble gagner la Catalogne depuis quelques semaines. En effet, les dirigeants du Barça pensent sérieusement à faire revenir plusieurs anciens de la maison l’été prochain.

Plusieurs retours prévus ?

Alors que la rumeur Pep Guardiola est de plus en plus insistante en ce qui concerne le poste d’entraîneur, Barcelone pense aussi à certains de ses anciens joueurs. Ainsi les noms de Dani Olmo (Dinamo Zagreb), Thiago Alcantara (Bayern Munich) et de Pedro (Chelsea) ont récemment été évoqués par la presse catalane.