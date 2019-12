Les dirigeants de Chelsea sont en pole position pour le recrutement de Jadon Sancho.

Chelsea pourra enfin recruter cet hiver lors du mercato. Privés de mercato l’été dernier, les Blues ont eu l’accord de la FIFA et du TAS pour se renforcer en janvier. De gros transferts sont à prévoir. Et Chelsea semble avoir une voie royale pour Jadon Sancho.

Sancho chez les Blues ?

Le prodige anglais va certainement quitter le Borussia Dortmund dès cet hiver. Ses dirigeants n’en veulent plus et cela fait les affaires des Blues. Contrairement aux autres prétendants du joueur (Real, United…), Chelsea est en mesure de s’offrir ce transfert à plus de 150 millions dès janvier, et sans avoir à vendre de joueur. Ce qui devrait clairement donner un avantage au club londonien.