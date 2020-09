La star argentine aurait déjà trouvé un accord avec l’Inter Miami en vue de la saison prochaine.

Après plusieurs jours de peur au FC Barcelone, Lionel Messi a finalement accepté de rester au club cet été. L’Argentin l’a mauvaise et estime que le Barça n’a pas respecté sa parole, mais il ne voulait pas aller au clash contre son club de cœur. Il n’a pas épargné ses dirigeants et notamment le président Bartomeu face à la presse. Et pour beaucoup, Messi va vivre sa dernière saison en Catalogne.

Direction Miami ?

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le club, Messi aurait en effet déjà un accord avec un autre club. Selon plusieurs sources américaines, le joueur aurait donné son accord avec l’Inter Miami en vue d’une arrivée dans un an. Et cette fois-ci, le Barça n’aura pas son mot à dire.