David Beckham veut faire venir Lionel Messi et Cristiano Ronaldo à Miami.

Alors qu’ils ont dominé la planète football pendant plus de 15 ans, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pourraient bien terminer leur carrière dans le même club. C’est en effet l’ambition de David Beckham, le boss de l’Inter Miami. L’ancienne star du football anglais voudrait recruter les deux multiples Ballons d’Or.

Messi et CR7 ensemble ?

« Je sais qu’à Miami, nos fans veulent voir des grandes stars. Nous avons déjà des joueurs comme Gonzalo Higuain et Blaise Matuidi qui apportent déjà des paillettes et du glamour mais à l’avenir, on veut avoir l’opportunité de faire venir de grands noms. Leo et Cristiano ont été mentionnés, ils ont été au sommet de leur art et ont été les meilleurs pendant ces 15 dernières années. (…) Nous voulons attirer les meilleurs joueurs. Miami a un grand pouvoir d’attraction sur n’importe qui et ce sont des joueurs que nous voulons faire venir ici », a récemment expliqué David Beckham.