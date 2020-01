Les dirigeants du FC Barcelone veulent faire revenir Dani Olmo au club.

Le FC Barcelone compte bien se montrer actif l’été prochain lors du mercato. Le club catalan compte notamment faire revenir au club un ancien de la maison. Mais il ne s’agit pas de Neymar, contrairement aux rumeurs de l’été dernier. Le Barça souhaite en effet enregistrer le retour de Dani Olmo.

Olmo de retour à Barcelone ?

Formé au Barça, le joueur brille désormais du côté du Dinamo Zagreb. Le joueur est intéressé par un retour en Catalogne et le Barça serait prêt à mettre 35 millions d’euros sur la table. Plusieurs autres clubs, notamment l’Atlético de Madrid, la Juventus, le Milan AC et Manchester City sont aussi intéressés et sur le coup.