Les dirigeants de la Juventus ne sont plus intéressés par un échange entre Paredes et Can.

Alors que la Juventus et Leonardo sont en contact depuis plusieurs semaines et évoquent un échange entre Leandro Paredes et Emre Can, ce deal n’aura finalement pas lieu ! En effet, selon la presse italienne, la Juventus n’est plus intéressée par un tel accord.

La Juve plus intéressée…

Le club italien est en train de boucler l’arrivée de Dejan Kulusevski, le joueur de l’Atalanta et échanger Can contre Paredes ne l’intéresse plus. Une mauvaise nouvelle pour Leonardo qui avait fait de l’Allemand sa priorité de l’hiver.