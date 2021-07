Les dirigeants du Barça veulent plus que jamais se débarrasser de Philippe Coutinho.

Plus du tout désiré au FC Barcelone, Philippe Coutinho est clairement poussé vers la sortie. Mais la cote du milieu de terrain brésilien est au plus bas et peu de clubs sont intéressés. Reste que certaines formations semblent prêtes à tenter ce pari cet été.

Coutinho vers un transfert ?

Ce serait le cas de Leicester et des deux clubs milanais : l’Inter et le Milan AC. Le Barça serait sur le point de recevoir plusieurs offres pour son flop. Le club barcelonais ne devrait pas se montre trop gourmande…