S’il se livre très souvent sur sa vie privée, Cristiano Ronaldo pourrait avoir un gros secret non révélé à ses fans de la première heure…

Cristiano Ronaldo n’est pas du genre à protéger sa vie privée. Le Portugais joue le jeu à fond et expose volontiers sa famille, notamment sur les réseaux sociaux. Sa femme, mais également ses enfants, font ouvertement partie de la galaxie CR7. Ses fans se régalent à suivre le quotidien de la star mais l’attaquant de la Juventus pourrait avoir fait des cachoteries cet été…

Un mariage en secret ?

Depuis un mois, la rumeur court au sujet d’un mariage secret de Cristiano Ronaldo avec sa chère et tendre, Georgina Rodriguez. Le Portugais a publiquement évoqué son désir de passer la bague au doigt de sa belle, il y a plusieurs mois. Visiblement, il serait passé à l’acte ! Si aucune source officielle ne confirme l’information, les indices se multiplient. Une nouvelle bague à la main de Georgina et un voyage à Madère de CR7 pour signer des papiers et confier une partie de ses intérêts à sa compagne… Ca sent le mariage en douce !