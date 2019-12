Auteur de son dixième but de la saison, Cristiano Ronaldo a de nouveau marqué les esprits avec une réalisation à coup le souffle.

Ciro Immobile caracole toujours en tête des meilleurs buteurs de Seria A avec 17 réalisations. Difficile de faire mieux, en 16 rencontres. Mais Cristiano Ronaldo s’accroce avec un 10e but inscrit ce mercredi, en ouverture de la 17e journée. Une victoire sur la pelouse de la Sampdoria (1-2) marquée par le dernier bijou de CR7.

Une détente extraordinaire

C’est de la tête que Cristiano Ronaldo a inscrit le but offrant la victoire à la Juventus Turin. Et quel but ! Le Portugais s’est illustré en montrant au monde entier qu’il disposait d’une détente hors du commun. Comparé à Michael Jordan, Cristiano Ronaldo a en effet les mêmes qualités dans les airs que la légende du basket. Les images parlent d’elles-mêmes, c’est époustouflant.