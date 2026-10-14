Champion NBA, il découvre que les Knicks ont gelé sa prolongation

Karl-Anthony Towns a participé au premier titre des Knicks depuis 1973. Cela n’a pas suffi à régler son nouveau contrat. Après une offre rapportée à 200 millions de dollars sur quatre ans, New York a suspendu les discussions. Le pivot a publiquement exprimé sa déception.

Le trophée est revenu à New York, mais l’accord financier attendra. Le 9 octobre, les Knicks ont annoncé qu’ils repoussaient les négociations de prolongation jusqu’à une date ultérieure dans la saison. Interrogé deux jours plus tard, Towns a expliqué avoir découvert cette décision et s’être senti « très déçu ».

Le communiqué concerne plusieurs joueurs éligibles à une prolongation. Towns n’est donc pas officiellement visé par une mesure individuelle. Il reste toutefois le joueur qui a le plus ouvertement manifesté son insatisfaction.

Une offre considérable, un écart qui l’est aussi

Selon les informations rapportées, les Knicks lui ont proposé environ 200 millions de dollars sur quatre ans. Le montant maximal envisagé pour sa prolongation atteint environ 276 millions. La différence représente donc plusieurs dizaines de millions de dollars sur la durée du contrat.

Ce maximum n’est pas une somme que New York aurait déjà promise. Il donne cependant la mesure du désaccord. Towns souhaite rester et se dit prêt à tenir compte des besoins de l’effectif, mais estime que les discussions n’ont pas suffisamment avancé.

Le titre renforce son argument sportif. Pendant les play-offs 2026, il avait notamment produit 15,9 points, 10,6 rebonds et 4,9 passes décisives de moyenne. Il attend désormais que sa place dans l’équipe championne trouve une traduction dans la négociation.

Dolan veut conserver une limite de dépenses

Le propriétaire James Dolan ne souhaite pas que la masse salariale franchisse le deuxième seuil de dépenses encadré par les règles NBA. La direction doit donc arbitrer entre la rémunération de ses cadres et les moyens disponibles pour conserver une équipe compétitive.

La pause ne signifie pas que Towns a quitté les Knicks, ni qu’une séparation a été décidée. Son contrat actuel reste en place. Elle reporte en revanche une discussion déjà difficile et laisse le joueur défendre le titre sans connaître les conditions de son avenir à plus long terme.

Towns affirme que sa priorité sportive reste de gagner à nouveau. Pour les dirigeants, le problème demeure entier : ils devront rouvrir les négociations avec un champion qui a accepté de discuter d’un effort financier, mais qui n’a pas accepté leur proposition.