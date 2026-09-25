NBA : Curry : 136,7 millions de dollars à signer, des renforts à financer

Stephen Curry peut prolonger pour deux saisons et jusqu’à 136,7 millions de dollars. Il n’a pas encore choisi. Le meneur veut connaître les possibilités offertes aux Warriors avant de s’engager. Son prochain contrat pèsera directement sur les moyens disponibles pour l’entourer.

Stephen Curry ne présente pas son attente comme une menace de départ. Dans un entretien publié le 23 septembre, il a réaffirmé vouloir terminer sa carrière à Golden State. Il souhaite cependant disposer de toutes les informations nécessaires avant de décider du montant et du calendrier de sa prolongation.

Le dossier est ouvert depuis le 29 août. Curry dispose encore d’une saison de contrat à 62,6 millions de dollars et peut ajouter jusqu’à deux années pour 136,7 millions. Plusieurs options lui auraient été proposées, du maximum salarial à un accord moins élevé, avec la possibilité d’attendre.

Le prix du contrat modifiera celui de l’équipe

Pour les Warriors, l’enjeu dépasse la fidélité à leur joueur emblématique. Chaque engagement salarial réduit une partie des possibilités futures. Un montant inférieur au maximum pourrait aider la franchise, mais son intérêt dépendrait des joueurs réellement accessibles et des autres décisions prises sur l’effectif.

Selon les projections rapportées, Golden State pourrait disposer de plus de 100 millions de dollars sous le plafond salarial l’été prochain avant certains engagements. Un nouveau contrat proche du maximum pour Curry réduirait fortement cette marge, autour de 45 millions.

Ces chiffres décrivent des scénarios, pas une enveloppe déjà disponible. Ils dépendront de l’évolution des contrats et des choix de la franchise. Ils permettent néanmoins de comprendre pourquoi Curry veut examiner les conséquences de sa signature avant de la donner.

Une éventuelle concession devra avoir une utilité sportive

À 38 ans, le meneur cherche encore une équipe capable de gagner. Accepter moins d’argent n’aurait donc de sens pour lui que si cette concession améliorait réellement les possibilités de recrutement ou de conservation de joueurs importants.

La responsabilité revient aussi aux dirigeants. Ils doivent montrer ce qu’une marge supplémentaire permettrait de construire. Une économie sur le contrat de Curry ne garantirait, à elle seule, ni une recrue décisive ni un retour au sommet.

Le joueur assure que cette attente n’affectera pas sa préparation. Il n’a annoncé ni remise salariale ni accord imminent. Le choix reste ouvert entre sécuriser rapidement une prolongation élevée et préserver plus longtemps plusieurs scénarios.

Pour Golden State, la question concrète est désormais double : combien coûteront les dernières saisons de Curry, et quelle équipe pourra être financée autour de lui ?