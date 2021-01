Après avoir passé le réveillon avec Neymar, dans une toute petite tenue… Juliana Gorito est-elle la nouvelle petite amie de la star du PSG ? Réponse.

Durant les fêtes de fin d’année, le réveillon de Neymar a fait polémique. Une fête de 150 personnes, en pleine période Covid, ça a fait grincer des dents… La star du PSG a donc revu ses plans pour se diriger vers une fête en plus petit comité. Une fiesta à laquelle a participé la chanteuse Juliana Gorito, visiblement très complice ave Ney Ney…

Ensemble ou pas ?

Devenue celèbre après sa participation à The Voice, Juliana Gorito mène une carrière plutôt réussie en Amérique du Sud. Son apparition au bras de Neymar, dans une tenue très « caliente » (une veste ouverte et rien en dessous) a fait le buzz. Mais visiblement, rien à se mettre sous la dent depuis. Neymar et Juliana ne seraient pas en couple, juste bons amis.