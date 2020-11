Objet de toutes les critiques, et de quelques moqueries, Dimitri Payet a profité de la trêve hivernale pour perdre du poids. Et ça se voit !

Depuis le début de la saison, Dimitri Payet n’est pas en forme. C’est le cas de le dire… Le leader marseillais accuse un surpoids évident et les critiques sur sa condition physique vont bon train. Suffisant pour que le joueur de l’OM se reprenne en main.

Payet a fondu !

20 jours séparent ces 2 photos de Payet. Changement ou pas changement selon vous ? 🤔 #TeamOM pic.twitter.com/IfPXElw7fJ — OM_Fada (@OM_Fadaaaaaa) November 19, 2020

Durant la trêve internationale, il semble que Dimitri Payet ait pris les choses en main. Aperçu à l’entraînement, il a laissé quelques kilos au vestiaire et présente un visage bien plus fin que ces derniers mois. La métamorphose, rapide et efficace, est saisissante. En espérant que ses performances iront de pair.