Auteur d’un début de saison canon, Jordan Ayew vient d’inscrire un but incroyable sous les couleurs de Crystal Palace.

L’OM n’a pas oublié les frères Ayew. La paire d’attaquants a montré de belles choses au Vélodrome et les supporters sont attentifs à l’évolution des carrières des fils d’Abedi Pelé, la légende marseillaise. Si André Ayew évolue désormais en Championship avec Swansea (8 buts au compteur cette saison), Jordan Ayew vit de belles choses en Premier League avec Crystal Palace.

Un but exceptionnel !

A l’occasion du Boxing Day, Jordan Ayew a même inscrit un but hallucinant, sûrement l’un des plus beaux de l’année. Face à West Ham, l’ancien buteur de l’OM a offert une passe décisive sur le premier but et inscrit le second, pour la victoire finale (2-1). Un but en solo, de toute beauté. Le tout, à la 90e minute !