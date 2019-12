Si le Real Madrid a des ambitions très fortes concernant Neymar et Mbappé pour l’été 2020, il existerait un troisième dossier désormais.

Il est écrit que le Real Madrid va de nouveau tenter sa chance, dans les mois à venir, pour les deux joyaux de Thomas Tuchel, Neymar et Kylian Mbappé. Le premier est l’obsession du président Florentino Pérez et le second est la priorité absolue de Zinedine Zidane. Mais un troisième homme est également dans leur viseur.

Cap sur Marquinhos !

D’après le10sport, le Real Madrid est également sur la piste de… Marquinhos ! « D’après nos sources, le Real Madrid et Manchester City auraient récemment pris contact avec les représentants du joueur pour connaître la situation et les attentes du joueurs. Si sa priorité est de prolonger, les intérêts de si grand club ne peuvent le laisser indifférent… ».