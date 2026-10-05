Barça 7-0 Real Madrid : Derrière l’humiliation, un chiffre est encore plus violent

7-0. Le score suffit déjà à raconter l’humiliation infligée dimanche par le Barça au Real Madrid dans le Clasico féminin. Mais un autre chiffre mesure encore mieux le gouffre entre les deux clubs : depuis la création de la section féminine du Real en 2020, les deux équipes se sont affrontées 26 fois. Barcelone en a remporté 25. Le Real n’a gagné qu’une seule fois.

Le Real Madrid avait énormément changé son équipe cet été. L’objectif était notamment de réduire l’écart avec un FC Barcelone devenu la référence du football féminin espagnol. Le premier Clasico de la saison vient de produire exactement l’effet inverse.

Dimanche au Camp Nou, Barcelone s’est imposé 7-0. Clàudia Pina avait déjà inscrit quatre buts avant la mi-temps, Caroline Graham Hansen, Ewa Pajor et Sydney Schertenleib complétant ensuite la démonstration.

25 victoires en 26 Clasicos

Le résultat constitue la plus large victoire jamais enregistrée dans un Clasico féminin. Mais il ne s’agit absolument pas d’un accident isolé. Depuis que le Real Madrid possède officiellement sa section féminine en 2020, les deux clubs se sont affrontés à 26 reprises toutes compétitions confondues. Barcelone en a gagné 25.

Le Real n’a réussi à battre son rival qu’une seule fois. Cela signifie que Barcelone affiche plus de 96 % de victoires dans ce duel depuis sa création. Pour une confrontation entre les sections de deux des clubs les plus puissants de la planète, la disproportion est immense.

Même la reconstruction madrilène n’a rien changé

Madrid espérait pourtant réduire l’écart cette saison après une importante refonte de son effectif. Cela n’a pas suffi. À la 33e minute dimanche, le Barça menait déjà 4-0. À la pause, le score était de 5-0.

La soirée a également établi un record de fréquentation en Liga F depuis la création du championnat professionnel : 40 533 spectateurs étaient présents au Camp Nou. Ils ont assisté à la plus grosse correction de l’histoire de cette affiche.

Le Real Madrid possède les moyens, l’attractivité et la marque nécessaires pour construire une très grande équipe féminine. Six ans après le lancement de sa section, il n’a pourtant toujours pas trouvé la formule pour rattraper son rival.

Le 7-0 disparaîtra progressivement. Le 25 sur 26 sera beaucoup plus difficile à effacer.