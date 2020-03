L’AS Monaco pourrait rapidement finaliser le transfert de Djibril Sidibé à Everton.

Prêté cette saison par l’AS Monaco à Everton, Djibril Sidibé, après des premiers mois difficiles semblent avoir enfin trouvé ses marques en Premier League. Le champion du monde se sent bien en Angleterre et veut y rester à la fin de son prêt.

Sidibé vendu à Everton ?

« J’ai eu une discussion avec les dirigeants de Monaco, ils connaissent ma position et je connais la leur. Mon objectif est de jouer des matchs à haute intensité, c’est ce que j’ai découvert en Premier League. Concernant Everton, j’ai ma position et je connais aussi celle du coach. De mon côté, tous les feux sont au vert, le coach m’apprécie, il a confiance en moi. Il y a des paramètres qui vont rentrer en compte et que je ne maîtrise pas du côté de Monaco et d’Everton », a récemment confié le joueur à RMC. L’AS Monaco ne bloquera pas son joueur et ce transfert semble bien embarqué…