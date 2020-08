L’AS Monaco n’a pas la moindre intention de vendre Wissam Ben Yedder cet été lors du mercato.

Alors que l’AS Monaco a énormément de joueurs sous contrat, le club de la Principauté compte bien dégraisser son effectif cet été et renflouer ses caisses. Mais les dirigeants de l’AS Monaco ne veulent pas non plus faire n’importe quoi et certainement pas s’affaiblir sportivement. Le club de la Principauté vient de nommer un nouvel entraîneur et Niko Kovac peut être rassuré : son meilleur joueur ne partira pas.

WBY ne partira pas !

Malgré les offensives de certains grands clubs comme le Bayern Munich, Wissam Ben Yedder ne sera pas vendu lors de cette intersaison. Monaco compte bien retrouver la Ligue des Champions rapidement et Ben Yedder sera important pour cela. Les autres clubs sont prévenus.