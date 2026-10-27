Angers : les maillots roses se vendent, la part reversée reste à éclaircir

Angers SCO met en avant son engagement pour Octobre rose. Mais la destination des revenus associés aux maillots dédiés suscite des interrogations. La Ligue contre le cancer affirme ne pas avoir reçu d’argent provenant de leur commercialisation lors de son partenariat avec le club. Pour 2026, le SCO annonce un don sans en préciser le montant dans son communiqué.

La polémique porte sur une distinction essentielle : soutenir une campagne de sensibilisation ne signifie pas automatiquement reverser les recettes d’un produit vendu à cette occasion. Encore faut-il que le public puisse comprendre ce qu’il finance. C’est cette lisibilité qui manque dans les éléments rendus publics sur les opérations angevines.

Selon le témoignage rapporté de la Ligue contre le cancer, la convention signée en 2023 ne mentionnait pas la commercialisation d’un maillot. L’association indique ne pas avoir touché de somme issue de cette vente. Ce témoignage concerne son propre partenariat ; il ne permet pas d’affirmer qu’aucune autre association n’a reçu de soutien.

Un maillot qui nous réussit 🎗️



Pour la 𝐪𝐮𝐚𝐭𝐫𝐢𝐞̀𝐦𝐞 𝐚𝐧𝐧𝐞́𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞́𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐞, un 𝐦𝐚𝐢𝐥𝐥𝐨𝐭 spécial 𝐎𝐜𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐑𝐨𝐬𝐞 a été imaginé pour une cause qui nous tient particulièrement à cœur ! 🎀



En espérant qu’il continue de nous offrir de belles… pic.twitter.com/tz5n42EaNF — Angers SCO (@AngersSCO) October 14, 2026

Le club annonce un don, sans détailler le calcul

Pour la campagne 2026, Angers présente un programme comprenant prévention, animations, participation des jeunes du club et mobilisation des partenaires. Le communiqué prévoit également un don à une association engagée dans la lutte contre le cancer du sein.

En revanche, il ne chiffre pas ce versement et ne précise pas quelle part des ventes de maillots lui serait affectée. L’association bénéficiaire n’est pas nommée dans ce passage. Un acheteur ne peut donc pas en déduire qu’un pourcentage déterminé de son paiement sera reversé.

Le club avait déjà annoncé un don au Comité féminin 49 dans sa communication de 2025. Cet engagement doit être distingué du témoignage de la Ligue contre le cancer : ce sont deux organismes différents, avec des relations différentes avec le SCO.

Une opération solidaire doit pouvoir être comprise

Le problème pour Angers est aussi commercial. Un maillot spécial associe l’image du club, celle de ses sponsors et celle d’une cause. Cette association peut encourager l’achat précisément parce que le supporter souhaite participer à un effort collectif.

Publier le montant du don, le bénéficiaire et les règles de reversement permettrait de clarifier cette promesse. À l’inverse, multiplier les messages de solidarité sans préciser le mécanisme financier laisse subsister un doute évitable.

Aucun élément présenté ici n’établit un détournement. L’enjeu documenté est celui de la transparence. Pour refermer ce dossier, le SCO dispose d’une réponse concrète : rendre le bilan financier de l’opération aussi visible que le maillot.