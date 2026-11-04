Adidas à l’OM : le retour des trois bandes cache un enjeu bien plus lourd que le maillot

L’OM prépare un retour d’Adidas avancé à 2027 dans les informations publiées à la fin d’octobre 2026. La nostalgie des années Tapie facilitera les photos et les campagnes publicitaires. Le véritable dossier se trouve ailleurs : transformer un symbole populaire en revenu régulier, sans confondre contrat commercial et sauvetage financier.

Le calendrier est une partie essentielle de l’histoire. Le 5 août 2026, les premières révélations plaçaient la succession de Puma à la fin de son contrat, en 2028. Les informations du 28 octobre évoquent désormais une transition dès 2027. Le dossier décrit donc une sortie anticipée, pas seulement un changement de logo à l’échéance initialement prévue. Les conditions détaillées de cette transition ne sont pas rendues publiques dans les éléments consultés.

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⚪️🔵 Adidas sera l'équipementier de l'OM à la fin du contrat avec Puma.https://t.co/qFMyjOKLxO pic.twitter.com/uLsFkbkEpS — RMC Sport (@RMCsport) August 5, 2026

La mémoire de 1993 a une valeur commerciale

Adidas a accompagné l’OM pendant des décennies, notamment lors du sacre européen de 1993, avant que Puma ne lui succède en 2018. Ce passé procure un avantage que ne peut pas créer une simple campagne de lancement : les trois bandes sont déjà présentes dans les souvenirs des supporters.

Pour un équipementier, cette familiarité peut servir à vendre autre chose que la tenue portée pendant quatre-vingt-dix minutes. Collections rétro, vêtements d’entraînement et produits de ville permettent de prolonger la relation avec l’acheteur. Il s’agit ici d’une logique commerciale, pas de l’annonce d’une gamme précise dont les caractéristiques seraient déjà connues.

Les estimations de rémunération publiées autour du dossier varient selon les médias et les dates. Sans contrat accessible, impossible de traiter chaque chiffre comme une somme garantie et directement disponible pour le recrutement. Une part fixe, des primes et des recettes dépendant des ventes ne racontent pas la même histoire.

Un équipementier n’efface pas les mauvaises dépenses

Le retour envisagé arrive pendant une réorganisation économique de l’OM. C’est ce qui lui donne une portée supérieure à celle d’un anniversaire nostalgique. Un partenaire capable de valoriser durablement la marque peut rendre les recettes moins dépendantes d’une qualification européenne ou d’une vente de joueur.

Il ne supprime cependant ni les charges existantes ni l’obligation de mieux dépenser. Présenter les trois bandes comme une garantie de puissance retrouvée reviendrait à demander à un fournisseur de maillots de résoudre les problèmes d’un directeur financier.

Le potentiel est réel : une histoire immédiatement identifiable, une audience fidèle et un produit visible sur chaque photographie de l’équipe. La tentation l’est aussi : vendre le retour d’une époque heureuse comme si elle pouvait se commander avec un nouveau catalogue. Adidas peut réhabiller l’OM. Pour reconstruire son modèle, Marseille devra faire davantage que retrouver ses anciennes couleurs commerciales.