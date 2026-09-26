Vollering favorite, Kopecky à l’affût : la Française de 20 ans qui peut surprendre tout le monde

Samedi à Montréal, les regards se tourneront vers Demi Vollering et Lotte Kopecky pour le titre mondial féminin. La France a pourtant choisi une autre histoire à écrire : confier une place centrale à Célia Géry, 20 ans, sur un circuit qui pourrait récompenser les coureuses capables d’attaquer après des heures d’effort.

Il y a les noms que le public connaît déjà, et ceux qu’un championnat du monde peut installer d’un coup. Demi Vollering arrive à Montréal avec le statut de vainqueure du Tour de France Femmes 2026. Lotte Kopecky, titrée sur route en 2023 et 2024, veut retrouver le maillot arc-en-ciel. À domicile, la Canadienne Magdeleine Vallières Mill défendra le titre qu’elle porte actuellement. Au milieu de ce casting, la France a désigné une coureuse de 20 ans pour mener son collectif : Célia Géry.

Championne de France sur route cette année, l’Ardéchoise a aussi découvert le Tour de France Femmes. Sa fédération la présente comme la principale carte française pour la course en ligne de samedi. Le pari est audacieux, car Géry n’a pas le palmarès international de Vollering ou de Kopecky. Il répond néanmoins à une logique de parcours : à Montréal, il faudra répéter les efforts et conserver une accélération pour les derniers tours.

Champion of France has a nice ring to it 🇫🇷



Célia Gery conquers her first road race title 🥇 pic.twitter.com/QGkcsvuFMO — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) June 27, 2026

Le mont Royal peut rebattre les cartes

La course féminine totalisera 180,4 kilomètres et 2 570 mètres de dénivelé, avec huit tours du circuit final. Sur chacun d’eux, la montée de Camillien-Houde peut user les équipières et isoler les favorites. Une course verrouillée longtemps avant de s’ouvrir brutalement ? Une succession d’attaques qui élimine progressivement les plus fortes sur le papier ? Ce sont deux lectures possibles, pas une promesse de scénario.

Géry a besoin d’une course où ses qualités de puncheuse compteront au bon moment. Les Bleues peuvent également déplacer la pression : Cédrine Kerbaol arrive d’une cinquième place sur le contre-la-montre mondial, et la sélection comprend notamment Évita Muzic et Maëva Squiban. La France dispose donc d’autres coureuses capables d’exister si la course échappe au scénario prévu pour sa leader.

Une surprise, à condition de ne pas brûler ses forces

L’erreur serait de traiter une championne de France de 20 ans comme si elle devait répondre personnellement à chaque attaque de Vollering. Le circuit est assez dur pour faire travailler les équipes les unes contre les autres. Attendre le bon groupe, profiter d’un moment de flottement, conserver une alliée dans le final : ces détails peuvent ouvrir une chance que le seul classement des favorites ne montre pas.

Géry n’est pas annoncée comme la favorite du Mondial. Elle possède une occasion beaucoup plus rare : prendre le départ sans avoir à justifier le poids d’un grand palmarès, tout en portant déjà les ambitions françaises. Samedi, la vérité viendra de ses jambes, mais aussi de ce que les autres auront laissé passer.