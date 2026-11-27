Dans un entretien dont une nouvelle partie a été dévoilée le 23 novembre 2026, Tadej Pogacar affirme que le dopage n’existe plus « pour la majorité du peloton ». Le champion défend l’état d’esprit des coureurs et insiste sur ce qu’ils risqueraient à tricher. C’est une prise de position forte, mais pas une démonstration de l’absence de dopage.

La nuance de sa formulation compte. Parler d’une majorité n’équivaut pas à garantir le comportement de chacun. Pogacar met en avant le travail, la préparation et la récupération pour expliquer les performances. Il ajoute que compromettre sa santé ou sa carrière serait un choix lourd de conséquences. Ces arguments décrivent sa confiance dans le milieu ; ils ne permettent pas de mesurer la réalité de toutes les pratiques individuelles.

#TDF2026 / Après les contrôles antidopage nocturnes de Pogacar et Vingegaard, l’ITA a poursuivi ses visites surprises auprès de plusieurs équipes du Tour. 🇸🇮 Jan Tratnik (RBH) et 🇸🇮 Matej Mohoric (TBV) réagissent à ces tests qui perturbent le sommeil des coureurs.



💬 🇸🇮 Jan… pic.twitter.com/217GeELM6a — Renaud Breban (@RenaudB31) July 21, 2026

Avoir beaucoup à perdre n’empêche pas nécessairement de prendre un risque

Un salaire, une réputation et la perspective d’un avenir dans le cyclisme peuvent décourager la tricherie. Ils ne constituent pas pour autant un système de vérification. Le raisonnement fondé sur ce que les sportifs devraient rationnellement vouloir reste différent d’un contrôle indépendant de ce qu’ils font effectivement.

L’inverse doit être rappelé avec la même fermeté. Une domination sportive, une accélération ou une comparaison avec une époque ancienne ne suffit pas à établir une infraction. Refuser de prendre une conviction pour une preuve n’autorise pas à remplacer cette preuve par le soupçon. Les deux raccourcis empêchent de discuter sérieusement du sujet.

Le contrôle peut être contesté sans devenir inutile

Le Tour de France 2026 avait déjà exposé cette tension autour des contrôles nocturnes. Des réactions critiques de Jan Tratnik et de Matej Mohorič avaient notamment été diffusées le 21 juillet. Le désaccord portait sur les conditions de ces interventions et leurs conséquences pour les coureurs.

Ces protestations ne prouvent ni une volonté de cacher quelque chose ni l’inutilité des vérifications. Elles montrent que la confiance dans une discipline dépend aussi de la façon dont ses procédures sont expliquées et appliquées. Les sportifs doivent pouvoir en discuter sans que toute critique soit automatiquement interprétée comme un aveu.

La déclaration de Pogacar vaut donc comme témoignage d’un acteur majeur, avec ce qu’il connaît et ce qu’il croit. Elle ne dispense pas le cyclisme de mécanismes indépendants. Un sport crédible n’a besoin ni de présumer ses champions coupables ni de leur demander de certifier, à eux seuls, l’innocence d’un peloton entier.