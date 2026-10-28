Boston : 44,2 millions pour Pritchard, le banc aussi devient un gros investissement

Payton Pritchard a obtenu une prolongation de deux ans annoncée à 44,2 millions de dollars. L’information a été rapportée le 13 octobre par Shams Charania, sur la base des déclarations de ses agents. Pour Boston, l’accord récompense un joueur devenu beaucoup plus qu’un complément occasionnel. Il engage aussi les Celtics sur la valeur qu’ils lui attribuent dans les prochaines saisons.

Le montant représente une moyenne de 22,1 millions de dollars par année de prolongation. Cette moyenne ne décrit pas nécessairement le versement exact de chaque saison et ne doit pas être confondue avec son salaire actuel. Elle donne néanmoins la mesure du changement de dimension.

Pritchard, sélectionné en 26e position de la draft 2020, a construit sa place progressivement. Champion avec Boston en 2024 puis meilleur sixième homme de la saison 2024-2025, il a encore augmenté sa production en 2025-2026, avec 17 points et 5,2 passes décisives de moyenne.

Boston Celtics guard Payton Pritchard has agreed to a two-year, $44.2 million contract extension, plus a mutual option in the 2029-30 season, CAA Co-Head of Basketball Austin Brown and agent Max Saidman tell ESPN. pic.twitter.com/EnAOhZIj5E — Shams Charania (@ShamsCharania) October 13, 2026

Boston paie une progression déjà installée

L’intérêt de cet accord se trouve dans cette trajectoire. Les Celtics ne rémunèrent pas seulement une série de matchs réussis ou une promesse de développement. Ils prolongent un joueur dont la contribution a pris davantage de poids sur plusieurs saisons.

Sa disponibilité compte également : il a disputé au moins 79 rencontres de saison régulière lors de chacune des trois dernières campagnes. Pour une équipe, cette continuité possède une valeur que les seules compilations de paniers ne montrent pas.

Un joueur capable d’assurer des minutes et de produire régulièrement réduit certaines incertitudes dans la construction d’un effectif. Boston choisit de sécuriser cette contribution plutôt que de devoir la remplacer ultérieurement.

Le contrat augmente aussi le niveau d’attente

Être récompensé financièrement ne signifie pas obtenir un rôle immuable. La place de Pritchard dépendra toujours des choix de l’entraîneur, des associations et des besoins de l’équipe. Le montant annoncé ne constitue pas une garantie de titularisation.

En revanche, il renforce la responsabilité de la direction. Une prolongation de cette taille doit rester compatible avec la construction globale de l’effectif. Chaque engagement réduit une partie de la liberté disponible pour les suivants.

Pritchard gagne de la visibilité sur son avenir ; les Celtics achètent de la continuité. Pour que l’opération conserve sa valeur, ils devront lui donner un cadre où ses qualités restent utiles, même lorsque l’effectif évolue. Boston a choisi de payer sa progression avant de savoir jusqu’où elle ira : les prochaines saisons devront transformer cette confiance en contribution durable.