Doumbè contre Jake Paul — Le Français revient dans la discipline où son palmarès est le plus court

Cédric Doumbè affrontera Jake Paul le 24 décembre à Dubaï. Le combat de boxe anglaise a été officialisé le 2 novembre par l’organisateur. Le Français possède une immense expérience du kickboxing et un parcours en MMA. En boxe professionnelle, son bilan se limite pourtant à une victoire.

L’affiche promet huit rounds chez les lourds-légers, avec une limite fixée à 200 livres, soit environ 90,7 kilos. Elle doit se tenir à la Coca-Cola Arena. Pour Doumbè, elle marque un retour à la compétition après une longue interruption commencée à la suite de sa victoire contre Jaleel Willis, le 17 mai 2024 à Paris. Cette fois, il retrouvera les projecteurs face à un adversaire qui a construit sa carrière sportive et commerciale autour de la boxe.

Guess who’s back…

…Devinez qui est de retour.#PaulDoumbe



Tickets go on sale Sunday November 15th. Link in bio to register.



Free and open to the public: Paul vs. Doumbé Kickoff Press Conferences take place Tuesday, November 10 at 6:00pm CET at Pavillon Cambon in Paris,… pic.twitter.com/qUxXoSt8lv — Jake Paul (@jakepaul) November 2, 2026

Deux réputations qui reposent sur des expériences différentes

Le palmarès communiqué pour Doumbè comprend 75 victoires en kickboxing et six en MMA. Ces chiffres disent beaucoup de son expérience du combat, de sa capacité à gérer la pression et de son efficacité offensive. Ils ne permettent pas de mesurer directement ce qu’il produira pendant huit rounds avec les seules règles de la boxe anglaise.

Son unique combat professionnel dans cette discipline remonte à avril 2015. Jake Paul présente, lui, un bilan de douze victoires et deux défaites. L’Américain a accumulé des camps d’entraînement et des combats centrés sur ce format. Doumbè devra adapter des réflexes forgés dans des sports où les distances, les défenses et les armes autorisées diffèrent.

Le Français dispose d’une puissance et d’un sens du timing qui ont fait sa réputation. L’intérêt sportif de l’affiche réside précisément dans leur adaptation. Un nom célèbre attire le public. Le travail réalisé pendant la préparation déterminera ce qu’il reste de cet avantage lorsque les deux hommes devront répéter leurs efforts round après round.

Le spectacle est lancé avant la vente des billets

L’organisateur a prévu deux conférences de presse publiques, à Paris le 10 novembre puis à Dubaï le 12 novembre. La vente générale des billets doit commencer le 15 novembre. Le public français occupe donc une place concrète dans la préparation commerciale de la soirée.

Les premières déclarations des deux combattants suivent déjà cette logique. Doumbè promet de prolonger les difficultés infligées à Paul par Anthony Joshua. L’Américain lui répond en insistant sur les règles choisies. Ces provocations sont des éléments de promotion, dont l’efficacité se mesurera en attention et en ventes.

Pour Doumbè, la soirée offre une exposition considérable après plus de deux ans d’absence. Elle l’oblige aussi à remettre sa réputation en jeu dans le domaine où son expérience officielle est la plus réduite. Le 24 décembre, son passé de champion lui aura ouvert la porte. Ses huit rounds éventuels devront justifier la place prise sur l’affiche.