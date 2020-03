José Mourinho aurait convaincu Willian de le rejoindre chez les Spurs en fin de saison.

José Mourinho pourrait bien retrouver l’un de ses anciens joueurs lors du prochain mercato. Le coach portugais, qui est désormais à Tottenham aurait en effet réussi à convaincre le Brésilien Willian.

Willian dit oui ?

Le joueur de Chelsea arrive en fin de contrat et ne veut pas prolonger avec les Blues. Il serait intéressé à l’idée de retrouver son ancien coach et aurait déjà donné son accord au Special One. Reste à savoir désormais si Mourinho va conserver son poste après des premiers mois décevants chez les Spurs ?