Le Stade Rennais pourrait finalement réussir à conserver Eduardo Camavinga.

Alors qu’il a réalisé une très belle saison avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga a tapé dans l’œil de plusieurs grands clubs européens. Il y a encore quelques semaines, Florentino Pérez et Zinedine Zidane semblaient prêts à tout pour s’offrir l’espoir rennais en fin de saison.

Camavinga pas transféré ?

Mais la crise financière va avoir des conséquences sur le futur mercato. Et recruter un jeune joueur de 17 ans ne sera plus une priorité pour les cadors. Camavinga devrait donc rester à Rennes au moins une saison de plus selon les spécialistes. Une très bonne nouvelle pour son entraîneur Julien Stéphan.