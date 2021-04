Le champion du monde français, Steven N’Zonzi se verrait bien rester au Stade Rennais en fin de saison.

Prêté au Stade Rennais cette saison, Steven N’Zonzi devrait retourner à l’AS Roma l’été prochain. Sauf si le Stade Rennais décide de le recruter définitivement. Un scénario qui conviendrait au joueur qui a récemment confié dans la presse qu’il aimerait rester en Bretagne.

N’Zonzi prêt à rester !

«Je me sens bien ici, je suis en France. J’ai beaucoup été à l’étranger et c’est un club qui travaille très bien, qui m’a agréablement surpris. Et je ne suis pas loin de Paris, donc il y a pas mal de choses positives dans le contexte rennais », a expliqué N’Zonzi qui a donc clairement ouvert la porte aux dirigeants rennais.