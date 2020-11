Selon la presse espagnole, la cote d’Eduardo Camavinga est en baisse.

Auteur de prestations remarquables depuis qu’il a débuté sa carrière, Eduardo Camavinga ne cesse d’impressionner les observateurs. L’international français est déjà sur les tablettes des plus grands clubs. Mais alors que Rennes espérait un transfert de plus de 80 millions d’euros pour son joueur l’été dernier, sa cote serait en chute libre.

Camavinga n’a pas prolongé…

En effet, selon la presse espagnole, le Real est par exemple convaincu de pouvoir s’offrir Camavinga contre un chèque de 40 millions seulement. La raison ? Le fait que Camavinga ne prolonge pas son contrat. En fin de saison, le milieu de terrain n’aura plus qu’un an de contrat et son club formateur ne sera pas en position de force pour négocier son prix.