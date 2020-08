Le milieu de terrain du Stade Rennais a désormais tout intérêt à rester en Bretagne.

Le Stade Rennais est désormais fixé pour son avenir européen. Le club breton n’aura pas besoin de passer par les barrages et va bel et bien disputer la phase de groupe de la Ligue des Champions. Cela change énormément de choses. Notamment pour le recrutement. Rennes peut travailler sereinement. Et pour Camavinga, cela l’a certainement définitivement convaincu de rester une saison de plus dans son club formateur.

Camavinga parti pour rester

Le milieu de terrain, courtisé par des très grands clubs, n’a plus vraiment de raison de partir cet été. Son club de cœur lui offre la possibilité de poursuivre sa progression sereinement et de découvrir la Ligue des Champions. Rejoindre un grand d’Europe avec des incertitudes quant à son temps de jeu, à un an de l’Euro 2021 (qui est dans un coin de sa tête), a désormais moins d’intérêts que de rester à Rennes. Le joueur devrait bien rester en Bretagne une saison de plus.