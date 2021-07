Très demandé il y a un an, Eduardo Camavinga ne semble plus aussi courtisé…

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga a refusé de prolonger avec son club formateur et a demandé son transfert cet été. Mais le milieu de terrain rennais est loin d’avoir quitté son club. Et pour cause, certains clubs qui le courtisaient l’été dernier ne semblent plus du tout intéressés.

Le Real et Paris lâchent l’affaire !

C’est le cas du Real et des dirigeants parisiens. Courtisé par ces deux cadors européens il y a un an, Camavinga n’est plus une piste à leurs yeux désormais. S’il souhaite vraiment quitter Rennes cette année, le milieu de terrain breton va devoir se trouver une autre porte de sortie.