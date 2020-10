Étrangement absent de ce mercato estival, le Real Madrid peut-il profiter des dernières heures pour finaliser une arrivée ? La réponse.

Du côté des départs, le Real Madrid a fait tourner la machine à plein tube ! Gareth Bale, James Rodriguez, Borja Mayoral, Sergio Reguilon, Achraf Hakimi, Dani Ceballos ou encore Brahim Diaz : tous ont été transférés ou prêtés cet été. Pour compenser ces départs, Zinedine Zidane a uniquement fait revenir Martin Odegaard de prêt, ainsi qu’Alvaro Odriozola.

Aucune arrivée !

A quelques heures de la fin du mercato, le Real Madrid ne prépare-t-il pas une arrivée en secret ? La réponse est non. Zidane est sûr de son fait. Il ne veut aucune recrue. Son objectif est de poursuivre avec son groupe. Mais en secret, il prépare surtout 2021. Si le Real Madrid ne dépense pas un centime, c’est pour pouvoir dégainer dans un an sur Erling Haaland et Kylian Mbappé.