Le Real Madrid pensait pouvoir se débarrasser de Gareth Bale cet hiver. Mais ça semble désormais compromis.

Le Real Madrid n’a plus de solution pour Gareth Bale. Le golfeur de Madrid coûte cher et son rendement n’est plus à la hauteur de l’investissement depuis un moment. Courtisé par des clubs chinois, Bale a refusé de signer l’été dernier. Mais le Gallois semblait avoir changé d’avis pour cet hiver.

La règle des salaires change

Le souci, c’est que le championnat chinois vient de changer une règle fondamentale dans l’attribution des salaires. Désormais, un plafond de 3 millions d’euros par an a été instauré. Impossible de payer les 14 millions d’euros nets de Gareth Bale…