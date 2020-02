L’entraîneur du Real Madrid ne souhaite pas conserver Alphonse Areola selon la presse spécialisée.

Prêté par le club de la capitale française au Real Madrid cette saison, Alphonse Areola pourrait bien revenir dès l’été prochain dans son club formateur. Selon plusieurs sources, Zinedine Zidane aurait décidé de ne pas conserver le champion du monde français.

Donnarumma recruté par Zidane ?

Alors que le Milan AC va certainement vendre Gianluigi Donnarumma l’été prochain, Zidane voudrait le recruter et installer une vraie concurrence entre l’Italien et Thibaut Courtois. Areola n’entrerait alors plus dans ses plans.