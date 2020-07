L’entraîneur français du Real Madrid semble plus que jamais intouchable.

C’est désormais fait : un an après son retour au Real Madrid, Zinedine Zidane a permis au club merengue de remporter la Liga. C’était l’objectif numéro un du club cette saison et la Ligue des Champions du mois d’août ne sera qu’un bonus désormais. Florentino Pérez est un président heureux. Un brin honteux d’avoir pensé à ses séparer de son coach français il y a quelques mois seulement.

Zidane renforcé

Zidane enchaîne les titres avec le Real Madrid et devrait être un peu plus renforcé grâce à ce nouveau sacre. Le coach français est plus que jamais intouchable et va pouvoir mettre une grosse pression sur son président désormais en vue du mercato. Zidane a une idée très précise des joueurs qu’il veut (Pogba, Mbappé…) et son président aura du mal à lui dire non comme il l’avait fait l’été dernier.