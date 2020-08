L’entraîneur français du Real Madrid pourrait pousser Modric vers la sortie.

Du côté du Real Madrid, Zinedine Zidane envisage plus que jamais de continuer le renouvellement de son effectif, initié il y a un an. Et alors que le coach français a demandé à Martin Odegaard de revenir de prêt avec un an d’avance, Zidane pourrait prendre une décision radicale pour lui faire de la place en remerciant Luka Modric.

Modric vers la MLS ?

Sur la pente descendante, le milieu croate pourrait bien être libéré de sa dernière année de contrat avec le club merengue selon plusieurs sources. Le Ballon d’Or 2018 ne serait pas opposé à ce départ. Il a d’ailleurs plusieurs fois confié être attiré par la MLS.