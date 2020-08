Le milieu de terrain norvégien, Martin Odegaard pourrait revenir à Madrid dès cet été.

Auteur d’une très belle saison du côté de la Real Sociedad, Martin Odegaard devait rester un an de plus au Pays basque initialement. Le milieu de terrain norvégien souhaitait aller au bout de son prêt de deux ans. Mais ce n’est pas la volonté du président Florentino Pérez et de Zinedine Zidane.

Odegaard de retour à Madrid ?

Le coach français estime que le jeune prodige est prêt à faire son retour au Real Madrid. Odegaard a brillé pendant une saison en Liga et sera en mesure de se faire une place dans l’effectif merengue la saison prochaine selon l’entraîneur français.