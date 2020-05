L’entraîneur du Real Madrid souhaite faire revenir deux joueurs prêtés.

Le prochain mercato sera forcément impacté par la crise économique liée au Covid-19. Le Real Madrid a prévu de ne pas dépenser autant que prévu. Kylian Mbappé ne devrait pas, par exemple, rejoindre la capitale espagnole cet été. Mais Zinedine Zidane veut tout de même renforcer son effectif.

Hakimi et Odegaard vont revenir

Et il compte bien faire revenir deux joueurs prêtés pour cela. Pour Achraf Hakimi, brillant avec le Borussia Dortmund depuis deux saisons et Marti Odegaard, étincelant du côté de la Real Sociedad cette saison, Zidane persiste et signe. Il veut les voir revenir à Madrid l’été prochain et a prévu de leur offrir un temps de jeu très important. Ils sont l’avenir du club à ses yeux.