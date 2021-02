Le président du Real Madrid seraient tenté à l’idée de laisser partir libre plusieurs gros contrats.

Le Real Madrid pourrait bien connaitre une véritable révolution en fin de saison. Alors que Sergio Ramos arrive en fin de contrat et qu’il pourrait le club, d’autres joueurs, autrefois majeurs, pourraient tout simplement être libérés par le président Florentino Pérez.

Des anciennes stars vers la sortie ?

Le Real fait en effet face à la crise économique et va devoir alléger sa masse salariale en fin de saison. La presse espagnole assure que Marcelo, Isco et surtout Gareth Bale pourrait être laissés libres par le président merengue qui ne compte plus sur eux pour les prochaines saisons.