Une partie du vestiaire du club madrilène n’apprécie pas l’attitude de Sergio Ramos.

Le cas Sergio Ramos occupe actuellement tous les esprits du côté de Madrid. Le capitaine merengue n’a toujours pas prolongé son bail et a refusé la dernière offre du président Florentino Pérez. L’international espagnol a en effet de très grosses exigences financières.

Ramos critiqué…

Et cela ne plaît pas à tout le monde au club. Et même au sein du vestiaire. La presse espagnole assure en effet que l’attitude de Ramos ne plaît pas à certains joueurs comme Casimero. Plusieurs joueurs du Real ont fait des efforts financiers ces derniers mois et ils ne comprennent pas l’attitude de leur capitaine.