Le Real Madrid n’hésitera pas à rapidement boucler le transfert de Luka Jovic.

Dans l’impasse depuis un an et demi au Real Madrid, Luka Jovic a été prêté à son ancien club, l’Eintracht Francfort il y a quelques semaines. Quelques matches seulement auront suffit à l’international serbe pour qu’il retrouve son meilleur niveau et qu’il enchaîne les buts à nouveau.

Jovic enfile à nouveau les buts

Plus du tout désiré à Madrid, Jovic ne devrait pas retourner en Espagne. Certains dirigeants de l’Eintracht Francfort aimeraient d’ailleurs le faire revenir de façon définitive. Le directeur sportif du club a récemment confié : « Le rêve est toujours permis. On garde de bonnes relations avec le Real Madrid et on est parvenu à un accord favorable pour les deux parties. Pour le moment, personne ne peut dire ce qu’il va exactement se passer cet été. C’est terriblement difficile de prévoir des plans à l’heure actuelle. » Florentino Pérez en retiendra pas un joueur qu’il l’a profondément agacé au cours des derniers mois et un accord pourrait rapidement être trouvé.