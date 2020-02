Malgré l’intérêt de Zidane, Hakimi pourrait refuser de retourner au Real Madrid l’été prochain.

Sucieux de faire revenir Achraf Hakimi au Real Madrid l’été prochain, Zinedine Zidane pourrait bien se faire recaler par l’international marocain. Prêté depuis deux ans au Borussia Dortmund, le joueur est en effet réticent à l’idée de retourner à Madrid.

Hakimi pourrait dire non !

Alors que le Borussia Dortmund veut le conserver. Et que le Bayern Munich souhaite aussi le recruter, Achraf Hakimi a récemment confiait qu’il voulait des garanties quant à son temps de jeu l’an prochain. « C’est ce que les gens disent et le contrat que j’ai signé. Tout peut arriver en juin, mais nous verrons ce que l’été réserve. (…) Dans ma tête, je veux jouer et je veux continuer à grandir. Ici en Allemagne, ils me donnent l’opportunité », a expliqué le joueur.