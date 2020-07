Le président du Real Madrid regrette d’avoir remis en question Zidane il y a quelques mois.

Revenu il y a un peu plus d’un an sur le banc du Real Madrid, le coach français du Real Madrid a remporté une nouvelle Liga il y a quelques jours. Malgré les critiques, Zidane a rempli sa mission. Et il pourrait entrer un peu plus dans l’histoire du club madrilène dans quelques semaines s’il remporte une quatrième Ligue des Champions sur le banc merengue.

Zidane rempli sa mission

Florentino Pérez est un président heureux… mais aussi inquiet. Le boss merengue sait qu’il n’a pas fait totalement confiance à Zidane ces derniers mois. Il a même pensé à s’en séparer au cœur de l’automne. Une folie que Prez mesure aujourd’hui. Le président madrilène craint d’ailleurs une vengeance de Zidane et de le voir partir par la grande porte. Comme en 2018 quand il avait claqué la porte une première fois après avoir remporté la Ligue des Champions. Pérez craindrait un nouveau coupe de tonnerre en coulisse et aimerait être rassuré rapidement par son entraîneur.