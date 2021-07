Le Real Madrid pourrait finalement recruter Kylian Mbappé dans un an… sans payer de transfert.

Kylian Mbappé ne devrait pas changer d’air cet été. L’international français ne veut pas aller au clash et ses dirigeants refusent de le vendre. Un coup dur pour le Real Madrid et Florentino Pérez ? Pas forcément. Le club merengue doit faire avec des moyens limités à cause de la crise et le recrutement de Mbappé cet été aurait été une folie.

Mbappé dans un an ?

Alors que le joueur pourrait ne pas prolonger, son départ libre dans un an semble possible. Une formidable opportunité pour Pérez qui réaliserait alors un coup de maître sur le marché des transferts. S’offrir Mbappé, libre, serait en effet un formidable coup.