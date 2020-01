Le Milan AC ne devrait finalement pas recruter Luka Modric l’été prochain.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le Real Madrid, Luka Modric va certainement le club merengue lors de la prochaine intersaison. Le joueur de 34 ans ne fait plus vraiment l’unanimité et le Real souhaite tourner une page en le faisant partir libre. Mais alors que le Milan AC avait contacté l’entourage du joueur, le Croate ne devrait finalement pas rejoindre le club italien.

Milan se retire

En effet, le Milan AC semble avoir laissé tomber cette piste depuis quelques semaines. Le profil de Modric et surtout son futur gros salaire ne font plus l’unanimité. Modric aurait en revanche était approché par deux franchises de MLS : Los Angeles et Miami.